هام للمغتربين الاردنيين.. مؤسسة الضمان تحدد سقف زيادة الأجر الخاضع للضمان الاختياري بـ 6% للعام الجديد

عمان 4 كانون الثاني (بترا)- أعلن الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن المؤسسة حددت نسبة زيادة الأجر على رواتب المؤمن عليهم الذين تقدموا بطلب اشتراك اختياري من تاريخ 2019/1/1 حتى 2019/12/31 بـ 6 بالمئة كحد اقصى على راتب الشمول بالضمان، وذلك وفقاً للأنظمة الصادرة عن المؤسسة.

وأكد الصبيحي أن المشتركين اختيارياً قبل تاريخ 2019/1/1 سيحتفظون بنسبة الزيادة على رواتبهم التي قاموا بتحديدها قبل ذلك التاريخ، أما المؤمن عليهم الذين حددوا الزيادة على رواتبهم بنسبة أقل من 6 بالمئة أو الذين لم يقوموا بطلب الزيادة على الراتب المشمول نهائياً ورغبوا بزيادة الراتب، فبإمكانهم طلب زيادة أجرهم أو رفع نسبة الزيادة لغاية 6 بالمئة كحد أقصى خلال الفترة التي حددتها المؤسسة (ما بين الأول من شهر كانون الأول وحتى الخامس عشر من شباط من كل عام، على أن يُعاد النظر بنسبة الزيادة في العام الذي يليه وفقا لما يتم تحديده من قبل المؤسسة في شهر تشرين ثاني من كل عام. وبين أن نسبة الزيادة على رواتب المؤمن عليهم المشمولين بصفة اختيارية بالضمان الاجتماعي يتم إقرارها تبعاً لمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور في المؤسسة، ويتعين على المشترك اختيارياً الراغب بزيادة أو تخفيض نسبة الزيادة على مقدار الراتب المشمول على أساسه بالضمان، الدخول إلى حسابه على موقع المؤسسة الإلكتروني خلال الفترة ما بين الأول من شهر كانون الأول حتى الخامس عشر من شهر شباط من كل عام، موضحاً أن هذه النسبة تتغير سنويا تبعاً للزيادة في متوسط الأجور، فيكون سقف الزيادة لأجر المؤمن عليه الخاضع للضمان اختياريا ضعفي نسبة النمو في متوسط الأجور.

وبين الصبيحي أن المؤسسة أقرت الأسس الخاصة بزيادة الأجر للمؤمن عليهم الذين انقطع اشتراكهم بالضمان الاجتماعي وسبق لهم أن شُملوا بأحكام القانون بشكل إلزامي أو من خلال الاشتراك الاختياري ولديهم الرغبة بالعودة للشمول من جديد بشكل اختياري، فسيتم احتساب سنوات الانقطاع عن المدة التي انقطعوا عنها بنسبة 5 بالمئة تراكمية سنوية عن كل عام من الانقطاع وبحد اقصى عشر زيادات سنوية اعتباراً من 2020/1/1 حيث تم إلغاء النسبة التي كانت المؤسسة تعمل بها سابقاً وهي 10 بالمئة عن كل عام انقطاع.

وقال: في حال كان أجر المؤمن عليه الأخير المشمول على أساسه بالضمان الاجتماعي أقل من الحد الأدنى للأجور البالغ حالياً 220 ديناراً فيتم اعتماد الحد الأدنى للأجور عند تقديم الطلب كأساس للاشتراك ويتم زيادة راتبه بنسبة 5 بالمئة عن كل سنة من سنوات الانقطاع وبما لا يتجاوز عشرة زيادات سنوية. وبين الصبيحي أن جميع الخدمات المتعلقة بالاشتراك الاختياري اتاحتها المؤسسة للمؤمن عليهم بشكل إلكتروني على موقعها الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) بما فيها سداد المبالغ المترتبة على ذلك الاشتراك من خلال الدفع الإلكتروني، اذ يتعين على المؤمن عليه المشترك بصفة اختيارية الدخول على الموقع والقيام بالتسجيل ومن ثم الدخول إلى حسابه الشخصي في موقع المؤسسة للاستفادة من تلك الخدمات.

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