مصدر حكومي: الإجراءات في منطقة فيفا تمت لأسباب أمنية



عمّان 4 كانون الثاني (بترا)- بيّن مصدر حكومي طبيعة الإجراءات التي تمت في منطقة فيفا، مؤكداً أنها جاءت لأسباب أمنية ضرورية مرتبطة بطبيعة المنطقة الحدودية.

وأكّد المصدر أنه لم تتم إزالة أشجار حرجية، وإنما شجيرات شوكية تحد من مدى الرؤية وإمكانيات المراقبة ومن حركة الجنود في عمليات البحث والتفتيش؛ وهي بذلك تشكل عائقاً أمام عمليات الحفاظ على أمن الحدود كونها قد تستخدم في عمليات التسلل والتهريب، التي تؤثر بدورها على الأمن الوطني.

ولفت المصدر إلى أن القوات المسلحة تعاملت مع العشرات من حالات التسلل في المنطقة التي تمت إزالة الشجيرات الشوكية منها خلال الأشهر القليلة الماضية.

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