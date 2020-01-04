مركز جمرك جابر يحبط عملية تهريب 700 كروز دخان

قال الناطق الإعلامي لدائرة الجمارك عميد جمارك عماد نصير: إن العاملين في مركز جمرك جابر بالتعاون مع الاجهزة الامنية تمكنوا من احباط محاولة تهريب كمية كبيرة من السجائر تقدر بنحو 700 كروز دخان مهرب.

وأضاف في بيان صحفي اليوم السبت، أن الكوادر الجمركية وأثناء قيامهم بالواجب الرسمي تم الاشتباه بأحد الشاحنات من قبل المفتش الجمركي في ساحة التفتيش وعلى الفور تم عرض الشاحنة على جهاز الفحص بالأشعة ليتم ضبط الكمية.

وأشار مدير عام الجمارك اللواء الدكتور عبد المجيد الرحامنة إلى أن هذه الضبطية تعد نوعية وتأتي نتيجة للمتابعة الحثيثة والتنسيق بين الجمارك والاجهزة الامنية والعمل الدؤوب لحماية الاقتصاد الوطني والمحافظة على امن المجتمع ومصالح المواطنين.

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