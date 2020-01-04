دائرة الضريبة تتيح التسجيل والحصول على الرقم الضريبي الكترونياً

عمان 4 كانون الثاني (بترا) – أتاحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خدمة التسجيل واصدار رقم ضريبي الكترونياً للمستخدمين والافراد والشركات ضمن منظومة الخدمات الالكترونية التي تقدمها الدائرة لمكلفيها من خلال موقعها الالكتروني.

ويأتي هذا الاجراء للتسهيل على المواطنين عناء المراجعة الشخصية لمديريات الدائرة ومراكزها.

واصبح بإمكان اي شخص من المستخدمين والافراد الحصول على الرقم الضريبي والتسجيل في ضريبة الدخل عبر الموقع الالكتروني للدائرة من خلال الدخول الى الرابط (www.istd.gov.jo) والتسجيل في ضريبة الدخل للمستخدمين والافراد والشركات من خلال ادخال الرقم الوطني ورقم القيد المدني ورقم الهاتف الخلوي والبريد الالكتروني ومصادر الدخل.

وتضاف هذه الخدمة الى الخدمات الالكترونية الاخرى التي تقدمها الدائرة وهي تقديم الاقرار الضريبي وتسديد الضريبة المستحقة وتحديث البيانات الشخصية والحصول على بيان ضرائب وشهادة بالرقم الضريبي والحصول على براءة الذمة وتحويل الرديات الى البنوك من خلال رقم الحساب الدولي (IBAN) بالإضافة الى الاستعلام عن المعاملات المتعلقة بالمكلف نفسه وارفاق المعلومات وكشوف الاقتطاعات والحصول على العديد من الخدمات .

مشاركة 0 مشاركة مشاركة