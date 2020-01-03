نتنياهو يقطع رحلته لليونان ويرحب باغتيال سليماني ويعلن ان ترامب يستحق كل التقدير

أعربت إسرائيل، اليوم الجمعة، عن دعمها لاغتيال الولايات المتحدة لقاسم سليماني قائد “قوة قدس”، الذراع الخارجية لحرس الثورة الإسلامية في إيران، في العراق. وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أثناء تواجده في اليونان، لتوقيع اتفاقية مع اليونان وقبرص، على مد أنبوب غاز طبيعي من الحقول الإسرائيلية في البحر المتوسط، إلى أوروبا عبر البلدين، إن “إسرائيل تدعم بالكامل جميع الخطوات الأميركية، وحق الولايات المتحدة الكامل، في حماية بلدها ومواطنيها”.

وأعلن نتنياهو أنه سيقطع زيارته إلى اليونان للعودة إلى إسرائيل، بعدما كان يفترض أن يبقى هناك حتى السبت. وجاء في بيان من رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن نتنياهو “يتلقى تحديثات أمنية منتظمة”.

ميدانيا أعلن الجيش الإسرائيلي حالة التأهب في شمال إسرائيل. وقال الناطق بلسان الجيش في بيان، “بناءًا على تقييم الوضع، تقرر الّا يفتح موقع التزلج على الثلج في جبل الشيخ (على الحدود مع سوريا) أمام المتنزهين”.

وطلب الجيش من الإسرائيليين عدم الاقتراب من المكان، خشية تعرض إسرائيل لهجمات من سوريا أو لبنان، اللتان تشهدان نفوذا إيرانيا واسعا، في أعقاب التهديدات الإيرانية “بالرد والانتقام القاسي” على اغتيال سليماني.

وسيعقد وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بنيت في غياب نتنياهو، جلسة لتقييم الوضع، بمشاركة قائد هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، وقادة الأجهزة الأمنية في مقر وزارة الأمن الإسرائيلية في تل أبيب.

وأفيد بأن أجهزة الأمن الإسرائيلية، تتابع التطورات عن كثب. وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية ومسؤولو الأمن، عن تأهب شديد في الممثليات الدبلوماسية الإسرائيلية في العالم، خوفاً من انتقام إيراني محتمل. كما تقرر زيادة التدابير الأمنية في بعض الممثليات في الأماكن الحساسة.

وقد أصدر نتنياهو تعليمات إلى وزراء حكومته، بعدم إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام، في أعقاب اغتيال سليماني. ولكن هذه التعليمات لم تشمل أعضاء الكنيست من الحكومة والمعارضة، الذين رحّبوا باغتيال سليماني. حيث كتب عضو الكنيست من حزب نتنياهو غدعون ساعر على تويتر، “God bless America”-(فليبارك الله بأميركا). وقال عضو الكنيست موطي يوغيف من الحكومة، إن “اغتيال سليماني يقودنا إلى عالم أفضل، عالم يوجد به الكثير من الحياة”. وقالت عضو الكنيست كاتي شطريت “تهانينا للولايات المتحدة، بالقضاء على كبير الإرهابين في الشرق الأوسط. لقد وجهت الولايات المتحدة ضربة كبيرة لإيران. لقد استيقظنا على شرق أوسط جديد”.

ولم تكن المعارضة الإسرائيلية أقل ترحيبا من الحكومة باغتيال سليماني. وشبّه المُشرّع المعارض رام بن باراك، نائب رئيس جهاز “الموساد” السابق اغتيال سليماني، باغتيال “عماد مغنية، الرجل الثاني في حزب الله اللبناني، في العام 2008”.

ولكن عضو الكنيست عمير بيرتس، حذّر من أن على بلاده “أن تكون مُستعدة، لئلا يرى بها الإيرانيون وأتباعهم، عنوانًا قريبًا ومُتاحا للانتقام”.

كما هنأ عضو الكنيست المُعارض يائير لبيد الرئيس الأميركي دونالد “ترامب، والشرق الأوسط بأسره، على اغتيال سليماني”، مشيرا إلى أنه “من قاد أعمالا إرهابية قاتلة من دمشق إلى بوينس آيرس، ومسؤول عن مقتل الآلاف من الأبرياء، تلقى في النهاية ما يستحق”.

ووصف الجنرال السابق، وعضو الكنيست المُعارض عومير بار ليف، سليماني بـ “رأس الأفعى”، قائلا إنه “كان المسؤول الرئيسي عن الهجمات الإرهابية ضد إسرائيل في العالم، وتنمية حزب الله وتموضع إيران العسكري في سوريا”.

أما زميله في الحزب إيتسيك شمولي فقال إن سليماني “هو المهندس العسكري لآية الله، لتصدير الثورة الخمينية، بواسطة الإرهاب وزعزعة الأنظمة”.