أميركا تتبجح باغتيال قاسم سليماني في ضربة بمطار بغداد "تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل"
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جرينتش+2 03:54
نتنياهو يقطع رحلته لليونان ويرحب باغتيال سليماني ويعلن ان ترامب يستحق كل التقدير

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