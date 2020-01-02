وفاة مذيعة قناة العربية نجوى قاسم إثر أزمة قلبية

دبي- نعت شبكة “العربية” و”العربية الحدث”، الإعلامية نجوى قاسم التي وافتها المنية صباح يوم الخميس في منزلها في دبي.

وجاء في نعي شبكة “العربية” و”العربية الحدث” للإعلامية نجوى قاسم، إنها تستذكر مشوارها الصحافي الطويل الذي بدأ مع العربية منذ انطلاقتها عام 2003 كمذيعة ومراسلة ميدانية شاركت في تغطية عدد من الأخبار والحروب لا سيما في العراق وأفغانستان.

وأكد مدير مجموعة “أم بي سي”، عميد كلية محمد بن راشد للإعلام في دبي علي جابر، خبر الوفاة. ويقول: “على الأرجح، إنّها ذبحة قلبية. وُجدت جثة هامدة داخل شقّتها في دبي، وجميع زملائها نعوها في تويتر”. وتابع: “عرفتُ بالخبر منذ الحادية عشرة قبل الظهر. على الأرجح، تمّت الوفاة صباحاً. لا أدري ما حصل. كنتُ على اتصال معها طوال الوقت، وقبل يومين، اتّصلت تطمئنّ إلى ابني معين”.

لم ينفِ جابر أنّها تعاني مشكلات صحّية: “في الآونة الأخيرة، كانت همّتها ثقيلة. منذ عام تقريباً وهي في وضع صحيّ متفاوت. رأيتها مرّة تدخل (العربية) على كرسيّ متحرّك”.