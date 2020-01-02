وزارة الأوقاف تعلن عن بدء التسجيل للراغبين بأداء فريضة الحج

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية من خلال دائرة الحج والعمرة عن بدء التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام 1441هـ للمواطنين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة، اعتباراً من صباح يوم الاحد 5/1/2020 ولغاية مساء يوم الاثنين 20/1/2020 .

ودعت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس الراغبين بالتسجيل زيارة الموقع الالكتروني (http://hajj.gov.jo)، علما بانه يتوجب على الاصيل فقط الحصول على فيشة بقيمة 200 دينار (مستردة) بعد انتهاء التسجيل في الوقت الذي تحدده الدائرة ويعفى من دفعها فروع الاصيل، من خلال رقم الدفع الالكتروني (اي فواتيركم) أو مراجعة أحد فروع البنك الاسلامي الأردني.

كما دعت الراغبين بمزيد من المعلومات الاتصال على الارقام التالية خلال أوقات الدوام الرسمي : (065621188)/(0795900036) /(0797166999)، والاطلاع على الإرشادات المنشورة على موقع دائرة الحج والعمرة.

ودعا صندوق الحج للادخار والاستثمار كل من استكمل ادخار مبلغ 3 الاف دينار في رصيده قبل تاريخ 1/4/2017 التسجيل لأداء فريضة الحج عبر الموقع الالكتروني للصندوق http://www.hajjfund.gov.jo/، أما الأنثى التي ترغب باصطحاب محرم معها فيشترط حتى يقبل التسجيل أن تكون قد استكملت مبلغ 6 الف دينار قبل تاريخ 1/4/2017، علما بأنه لا داعي لإحضار فيشة بنكية بقيمة 200 دينار.