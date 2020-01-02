عدد جديد.. طلقة تنوير 67 / المجلة الثقافية للائحة القومي العربي

صدر عدد 1 كانون الثاني 2020 من “طلقة تنوير 67”.. المجلة الثقافية للائحة القومي العربي متضمنا ما يلي..

– أحمد قايد صالح.. مُجاهد برتبة فريق/ صالح بدروشي

– عن خيار التنمية النيو- ليبرالية وغياب طرح التنمية المستقلة: المغرب نموذجاً/ إبراهيم حرشاوي

– النظرية القومية والأمة من وجهة نظر الغربيين: التخيل والمصلحة السياسية كأساس نظري/ فارس سعادة

– قرنان من الصراع: الحراكات الشعبية في سياق السؤال النهضوي العربي/ بشار شخاترة

– وجه مصر المقاوم.. من المسؤول عن تغييره؟!/ كريمة الروبي

– بين الأبيض والأسود: النظام المصري في الميزان/ عبدالناصر بدروشي

– أكبر احتكارات الإعلام في العالم حتى عام 2019 ما تزال أمريكية/ إبراهيم علوش

– الصفحة الثقافية: المخرج (العاشق)/ طالب جميل

– قصيدة العدد: رُبَّانُ جَيْشٍ والبُطُولَةُ دَأْبُهُ/ الحضري المحمودي في رثاء القائد أحمد قايد صالح رحمه الله

– رسم العدد: جمال عبدالناصر بمناسبة الذكرى 102 لميلاده

لقراءة العدد:

لقراءة العدد كملف PDF وتكبير الحرف كما تريد:

http://www.freearabvoice.org/wp-content/uploads/2020/01/TT-67.pdf

للمشاركة على فيسبوك: