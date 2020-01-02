وزير الطاقة الإسرائيلي "يبشر" المستوطنين الصهاينة ببدء تصدير الغاز "المسروق" للاردن اليوم ولمصر بعد 10 ايام
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جرينتش+2 01:37
دولة المسطولين.. تركيا تسعى للاكتفاء الذاتي من انتاج الحشيش

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