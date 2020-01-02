دولة المسطولين.. تركيا تسعى للاكتفاء الذاتي من انتاج الحشيش

قالت وزارة الزراعة التركية إنها تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من “الحشيش”، عن طريق إعادة إنتاج البذور التي تم الحصول عليها من السكان المحليين وبالتالي تجنب استيرادها.

وبحسب صحيفة “أحوال” التركية، قال وزير الزراعة بكير باكديميرلي إن 283 مزارعا تقدموا بطلب للحصول على تصريح بزراعة القنب “الحشيش” في تركيا خلال العامين الماضيين حيث تسعى البلاد إلى تعزيز إنتاج القنب الصناعي.

وأضاف أنه في عام 2018، تقدم 41 مزارعًا بطلب للحصول على زراعة القنّب على مساحة 1.6 مليون متر مربع من الأراضي الزراعية، وفي عام 2019، سعى 242 مزارعًا إلى زراعة القنّب على مساحة تبلغ 10 ملايين متر مربع.

وبدأت الوزارة مشروعا لزراعة الحشيش بمعدل منخفض من المركبات ذات التأثير النفسي، ومن المتوقع تسجيل البذور للمشروع على مدار العامين المقبلين.