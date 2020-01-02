السلطات اليابانية تداهم اليوم منزل كارلوس غصن في مسعى لفك لغز تهريبه الى لبنان رغم الحراسة المشددة عليه
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اجواء باردة اليوم وغدا ومنخفض جوي محمّل بالمطر السبت

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