اجواء باردة اليوم وغدا ومنخفض جوي محمّل بالمطر السبت

تكون الأجواء اليوم باردة في معظم المناطق ولطيفة في الأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في شمال ووسط المملكة، مع فرصة خلال ساعات النهار لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتسود ليلا أجواء أكثر برودة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

وحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، يطرأ غدا الجمعة انخفاض على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً، مع وجود فرصة لهطول أمطار خفيفة في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار على فترات خاصة في مناطق البادية.

وتتأثر المملكة بعد غد السبت بكتلة هوائية باردة ورطبة مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز شرق جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئيا الى غائمة، وتدريجيا مع ساعات الظهيرة تهطل الامطار في المناطق الشمالية من المملكة، تمتد خلال ساعات المساء والليل إلى المناطق الوسطى وأجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان والمناطق الشمالية بين 13 الى 5 درجات، المناطق الجنوبية 12 الى درجتين، وفي خليج العقبة بين 22 الى 12 درجة مئوية. — (بترا)

مشاركة 0 مشاركة مشاركة