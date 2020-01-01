بعدما هددها بدفع ثمن باهظ... ترامب يتراجع عن وعيده وتهديده ويقول إنه لا يريد ولا يتوقع حربا مع إيران/ فيديو

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه لا يريد حربا مع إيران والتي تتهمها الولايات المتحدة بمهاجمة السفارة الأمريكية في بغداد.

وقال ترامب للصحفيين ردا على سؤال بشأن تصاعد التوتر إلى حرب مع إيران، “هل أريد؟ لا. أريد السلام وأحب السلام. ويجب أن ترغب إيران في السلام أكثر من أي شخص آخر. لذلك أنا لا أرى ذلك يحدث”.

وكان الرئيس الأمريكي قال قبل ساعات مهددا إيران بعد اتهامه لها بالضلوع في تدبير الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد، إنها ستدفع ثمنا باهظا. وختم الرئيس الأمريكي كلامه أنه يقول ذلك على سبيل التهديد والوعيد لا التحذير.

فقد أطلق الرئيس الأمريكي ، مساء امس الثلاثاء، تهديدا شديد اللهجة إلى إيران، مؤكدا أنها ستدفع ثمنا باهظا على خلفية اقتحام السفارة الأمريكية في العراق من قبل محتجين.

وقال ترامب في تغريدة على موقع تويتر، “تم نقل عدد من مقاتلينا ومعداتنا العسكرية الأكثر فتكا في العالم إلى موقع السفارة في بغداد”.

وأضاف في تغريدة أخرى، “نحمل إيران المسؤولية الكاملة عن أي خسائر بشرية أو مادية في سفارتنا ببغداد”.

وتابع، “أقول لإيران إنها ستدفع ثمنا باهظا جدا نتيجة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد وهو تهديد وليس تحذيرا”.

ويتظاهر الآلاف بمحيط السفارة الأميركية بالعاصمة العراقية بغداد، منذ صباح الثلاثاء، احتجاجا على قصف أمريكي استهدف مواقع لقوات الحشد الشعبي قبل يومين، ما أدى لمقتل ما لايقل عن 27 شخصا وإصابة 62 آخرين من عناصر الحشد الشعبي.

واتهم الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية مايك بومبيو إيران بالوقوف وراء الاحتجاجات أمام السفارة الأمريكية في بغداد.

وكان ترامب وجه، عبر تويتر بوقت سابق من يوم اامس لثلاثاء، رسالة للشعب العراقي، قال فيها “إلى الملايين في العراق الذين يريدون الحرية ولا يريدون هيمنة وحكم إيران، هذا هو وقتكم”.

وقال مسؤولون أمريكيون، إن البنتاغون أرسل يوم الثلاثاء نحو 100 من مشاة البحرية الأمريكية إلى السفارة الأمريكية في بغداد لتعزيز الأمن بعد أن قام محتجون باقتحام مجمع السفارات.

وقد اتهمت الولايات المتحدة السلطات الإيرانية بالهجوم، بينما تنفي طهران ذلك.

وكان البنتاغون أعلن إرسال نحو 100 من مشاة البحرية الأمريكية إلى السفارة الأمريكية في بغداد، يوم الثلاثاء، لتعزيز الأمن بعد أن قام محتجون باقتحام مجمع السفارات.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة سترسل نحو 750 جنديا على الفور إلى الشرق الأوسط، ردا على احتجاجات عنيفة عند السفارة الأمريكية في العراق.

ويتظاهر الآلاف بمحيط السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد، منذ صباح الاثنين الماضي، احتجاجا على قصف أمريكي استهدف مواقع لقوات الحشد الشعبي قبل يومين، ما أدى إلى مقتل 27 شخصا وإصابة 62 من العناصر التابعة للحشد الشعبي في العراق.

https://www.facebook.com/ABCNewsLive/videos/1202459526616213/