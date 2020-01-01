احباط تهريب لوحات فسيفسائية ومادة الامفيتامين المخدرة

أحبطت الأجهزة الأمنية والجمركية العاملة في معبر حدود جابر عمليتي تهريب، الاولى لـ 73 لوحة فسيفسائية والثانية لـ 90 كغم من مادة الامفيتامين المخدرة .

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، اليوم الأربعاء، ان مرتبات الاجهزة الامنية والجمركية العاملة في معبر حدود جابر تمكنوا واثناء قيامهم بواجبهم من احباط عمليتي تهريب وضبط المتورطين بهما. واضاف الناطق الاعلامي انه وخلال القضية الاولى جرى ضبط 73 لوحة فسيفساء يعتقد أنها أثرية أخفيت في مخابئ سرية في احدى مركبات الشحن القادمة عبر المعبر الحدودي وجرى تحويل اللوحات المضبوطة لدائرة الاثار العامة لتحديد ان كانت ذات قيمة تاريخية.

فيما جرى في القضية الثانية ضبط 90 كغم من مادة الامفيتامين المخدرة أخفيت بين احمال احدى مركبات الشحن القادمة للمملكة .

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