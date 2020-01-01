بعدما هددها بدفع ثمن باهظ... ترامب يتراجع عن وعيده وتهديده ويقول إنه لا يريد ولا يتوقع حربا مع إيران/ فيديو
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جرينتش+2 12:47
أردوغان والإخوان.. تخادم وتوظيف متبادل يستهدف تخريب البيت العربي

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