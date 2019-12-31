والد اللاعب بني ياسين يوضح اسباب احتجازه في ايران

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قال وليد بني ياسين، والد أنس، 31 عاما، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم أنس بني ياسين، الذي يحترف في نادي فولاذ خوزستان الإيراني، إن السلطات الإيرانية منعته من مغادرة البلاد لأنه كان يحمل مبلغا ماليا يزيد عن الحد المسموح به.

“ابني صحته وأموره جيدة وحاليا في فندق ولا يوجد مشكلة مع النادي (الذي يحترف فيه) وعلاقتة جيده معهم. الذي حدث معه في المطار أنه كان يحمل أموالا يريد أن يحضرها معه إلى الأردن تزيد عن الحد المسموح”، بحسب ما قال والد الشاب لـ “المملكة”.

وأضاف أن “ابنه قد يؤجل عودته إلى الأردن وقد ينهي عقده مع النادي”، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، قضية اللاعب الذي منعته السلطات الإيرانية من مغادرة البلاد، بحسب الناطق باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز.

وأضاف لقناة”المملكة”، أن “القائم بأعمال السفارة الأردنية في طهران التقى اللاعب وطاقم الوزارة متواجد معه حاليا”.

اما الأمير علي بن الحسين، فقال في تغريدة، إن النادي لم يدفع لبني ياسين مستحقاته.