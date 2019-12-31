محكمة أمن الدولة تصدر أحكاما بالسجن على متهمين بقضايا إرهابية



عمان 30 كانون الأول (بترا)- أصدرت محكمة أمن الدولة خلال جلسة علنية اليوم الاثنين برئاسة القاضي العسكري العقيد الدكتور علي مبيضين وعضوية القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات والقاضي المدني عفيف الخوالدة وبحضور مدعي عام أمن الدولة القاضي العسكري الرائد بشار الزيود، احكاما على 17 متهما مرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي بتهمة تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية.

وحكمت المحكمة على 14 متهما بالوضع بالاشغال المؤقتة 15 سنة لكل منهم بعد تنفيذ العقوبة الأشد، كما حكمت على متهم بالوضع بالاشغال المؤقتة 10 سنوات.

وكانت الخلية قد استهدفت تنفيذ عمليات إرهابية ضد قناة رؤيا والعاملين فيها باستخدام قنابل مولوتوف، ومركز المبادرات الفرنسي وملهى ليلي في عمان وإنفاق شركة الفوسفات القريبة من مبنى مخابرات الرصيفة، بالإضافة إلى مبنى السفارة الاميركية واستمالة واستقطاب المزيد من العناصر المؤيدة للتنظيمات الإرهابية. كما حكمت المحكمة على متهم بجناية التهديد بالقيام بأعمال إرهابية ومحاولة الالتحاق بجماعات إرهابية وتنظيمات مسلحة، ووضعه بالأشغال المؤقتة 8 سنوات، حيث نفذت بحقه العقوبة الأشد.

وقضت المحكمة بالسجن على متهم لمدة 3 سنوات بعد ادانته بالقيام بأعمال من شأنها تعكير صفو علاقة المملكة بدولة شقيقة وتعريضها لخطر القيام بأعمال عدائية. وحكمت المحكمة على متهم بقضية سطو على احد البنوك 15سنة بتهمة أعمال من شأنها تعريض المجتمع للخطر ومحسوبة من مدة التوقيف في 1 نيسان 2018 .

وشملت الأحكام تجريم متهم بجنايتي التهديد بالقيام بأعمال إرهابية والترويج لافكار إرهابية ووضعك بالاشغال الشاقة المؤقتة 6 سنوات، وايضا الإفراج عن 4 متهمين لشمول قضيتهم بقانون العفو العام، بالإضافه إلى الحكم على متهمين أحدهما فار من وجه العدالة 8 سنوات بعد تجريمه بجناية التهديد بأعمال إرهابية.

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