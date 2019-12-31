مئات الإسرائيليين يرفعون دعوى قضائية في محكمة القدس المحلية ضد البنك العربي بتهمة “تمويل منظمات فلسطينية”

اقدم مئات الإسرائيليين على رفع دعوى قضائية في محكمة القدس المحلية ضد “البنك العربي”، بتهمة “معاونة وتمويل المنظمات الفلسطينية”.

وقالت القناة العبرية السابعة عبر موقعها الإلكتروني، إنّ “1132 من ذوي القتلى الإسرائيليين، من العمليات الفلسطينية رفعوا دعوى قضائية ضخمة ضد البنك العربي في محكمة القدس المحلية لتعاونه فيما أسموه “الأنشطة الإرهابية” في إسرائيل والضفة وغزة، التي راح قتل فيها الآلاف، حيثُ دعمها وموّلها وشجعها.

وأضافت القناة العبرية، أنّ المطالبة من البنك في الدعوة بلغت حوالي 20 مليار شيكل، موضحةً انّ “المدعون هم ذوي القتلى في العمليات التي وقعت بين عامي 2005 و 1995 ، من ضمنهم العمليات التي وقعت على مفترق بيت ليد ، ودولفيناريوم ، ومطعم سافارو ، وفندق بارك في نتانيا.

وتابعت نقلاً عن ممثلي الادعاء، أن موظفي البنك والمديرين التنفيذيين ساعدوا عن قصد وبشكل مستمر أنشطة المنظمات الفلسطينية. ولوحظ أيضًا أن البنك ساعد في تمويل المدفوعات لعائلات الإستشهاديين أو السجناء.

وقد اتهم المقدمون للدعوة البنك بتمويل الإرهاب عن طريق:

*- إدارة الحسابات المصرفية للعناصر والكيانات الفلسطينية التي تشكل جزءًا من حماس والجهاد الإسلامي وغيرها لدعم أنشطتها.

*- إدارة الحسابات المصرفية للقادة، وإدارة الحسابات المصرفية للمؤسسات الخارجية التي تتبرع بأموال لتشجيع الأنشطة الإرهابية في إسرائيل ، إما عن طريق تحويل الأموال إلى جمعيات خيرية من حماس ومنظمات أخرى أو عن طريق دعم أسر الشهداء الجرحى والأسرى في إسرائيل.

*- إدارة الحسابات المصرفية وتحويل الأموال إلى قادة ، بمن فيهم أحمد ياسين ، مؤسس حركة حماس ؛ إسماعيل هنية من قادة حماس ؛ عباس السيد ، قائد الجناح العسكري لحركة حماس في منطقة طولكرم ، والذي كان مسؤولاً عن الهجوم على فندق بارك (بعده تم فتح عملية الدرع الواقي) وغيرها.

*- كان البنك بمثابة القناة الرئيسية لتحويل الأموال من المنظمات في الخارج إلى المنظمات الفلسطينية في غزة والضفة.

جدير بالذكر ان دعاوى كيدية مماثلة سبق رفعها ضد البنك لدى محكمة امريكية، ولكنها طويت واغلق ملفها.