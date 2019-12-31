اليوم نتذكر فاروق الفيشاوى.. عزى فى 3 من رفقائه ورحل بعدهم

المشوار الفنى للفنان فاروق الفيشاوى حافل بالإنجازات والأعمال الفنية المميزة، وقد حفر اسمه فى سجل تاريخ السينما المصرية كفنان له بصمة خاصة، وخلال رحلته الفنية، كان له رفقاء المشوار يبادلونه حبا بحب، ويشاء القدر أن يقوم الفيشاوى بتقديم واجب العزاء فى ثلاثة من رفقاء المشوار، فى نفس عام رحيله.

فقد قام بتقديم واجب العزاء فى الفنان سعيد عبد الغنى، الذى وافته المنية يوم 18 يناير، وكذلك قام بتقديم واجب العزاء، قبل أن يرحل هو بشهر واحد، فى صديق مشواره المخرج محمد النجار، والذى وافته المنية يوم 25 يونيو 2019، وفى نفس شهر رحيله يقوم بأداء واجب العزاء فى الفنان عزت أبو عوف يوم 1 يوليو، وقبل أن يرحل هو بأيام، حيث رحل الفنان فاروق الفيشاوى عن دنيانا يوم 25 يوليو 2019.

وكان الفنان فاروق الفيشاوى قد أعلن بنفسه عن إصابته بمرض السرطان، وذلك أثناء مشاركته فى مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى أكتوبر 2018 وقال فى كلمته: “بعد التحاليل والفحوصات، طبيبى المعالج أخبرنى بأنى مصاب بسرطان، لكنى سأتعامل معه على أنه صداع، وسأنتصر عليه. بهذه الكلمات تحدى الفيشاوى مرض السرطان حتى أصابته وعكة صحية شديدة أثناء تواجده بالمنزل، نقل على إثرها إلى المستشفى فى حالةٍ حرجة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة يوم 25 يوليو 2019.