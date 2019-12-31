الامارات تغرّم رجلاً 5400 دولار لانه هجا طليقته بقصيدة شعرية

أيدت محكمة النقض في العاصمة الإماراتية أبوظبي فرض غرامة بقيمة 20 ألف درهم (5400 دولار) بحق رجل أدين بالسخرية من طليقته بقصيدة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب تحقيقات المحكمة، التي نشرت تفاصيلها صحيفة ”خليج تايمز“، فإن المتهم سخر من زوجته السابقة بالقول إنها تشبه القرد طالبا منها المغادرة.

وأخبرت السيدة المحكمة أن القصيدة التي نشرها زوجها لتشويهها وإلحاق العار بها، تضمنت جزءا يقول: ”أخيرا أشعر بالراحة، فليذهب ذلك القرد إلى الجحيم“.

وأضافت: ”استمر في إرسال هذه الرسائل المسيئة لي على تطبيق ”واتسآب“ ، مشيرة إلى أن زوجها السابق أرسل لها أيضا بعض الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بها على الشاطئ بعد طلاقها.

في المقابل، نفى المتهم إرسال أي رسائل مسيئة كهذه إلى زوجته السابقة، وأحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة التي وجدت أنه مذنب بناءً على الأدلة المقدمة، بما في ذلك رسائل ”واتسآب“.

وأمرت المحكمة الإماراتية الرجل بدفع الغرامة إضافة إلى مصادرة جهازه، ودفع أتعاب المحكمة والمحاماة.

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