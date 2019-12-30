حرب بالوكالة.. الجيش الامريكي يقصف كتائب حزب الله العراقي نصرة لاسرائيل في صراعها مع ايران ومحور المقاومة
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جرينتش+2 04:37
قصص يرويها ضابط امريكي للمرة الأولى حول إعدام الشهيد صدام في مثل هذا اليوم 12/30

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