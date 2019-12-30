المرصد السوري "المعارض" يفضح المتاجرة التركية بمسلحين سوريين يتم شحنهم للقتال في ليبيا براتب 2000 دولار للمسلح
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جرينتش+2 12:57
“حماس” تكشف عن اعتقال خلية تابعة لمخابرات عباس ساعدت باغتيال الشهيد أبو العطا/ فيديو

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