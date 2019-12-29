وقف ضخ المياه عن مناطق في عمّان والزرقاء بسبب العكورة

أعلنت شركة مياه الأردن “مياهنا” عن وقف بعض مصادرها المائية المزودة للعاصمة عمان، ومحافظة الزرقاء، احترازياً، بسبب ارتفاع نسبة العكورة فيها.

وقالت الشركة في بيان صحافي صدر عن مكتبها الإعلامي اليوم الأحد، إن برنامج توزيع المياه سيتأثر لعدد من المناطق داخل العاصمة عمان والزرقاء، بسبب توقف بعض المصادر المائية عن العمل، مؤكدة استئناف الضخ وحسب برنامج التوزيع المعد مسبقا فور عودة المصادر المائية إلى العمل.

واضافت الشركة ان المناطق التي ستتأثر في العاصمة عمان هي: الحرشة، المنارة، عدن، قرية خالد بن الوليد، الرابية، أم أذينة، أم السماق قرب مجمع جبر، وتلاع العلي خلف جريدة الدستور، خلف المدارس العمرية.

وفي محافظة الزرقاء: ضاحية المدين، الدويك، حي حمزة، ضاحية مكة، شارع أم القرى، شارع المجاهدين، حي القمر، حي الجبر العالي،إسكان المهندسين، شومر العالي، الجنينة العالية، جبل طارق الجديد، حسن العالي، حي الملك طلال العالي، رحمة العالي.

وفي الرصيفة: إسكان النقب، إسكان هاشم، إسكان المعلمين، حي أبو غليون، حي البيبسي، حي الفاخورة، حي الجندي، حي العراتفه، حي الرشيد، حي القادسية