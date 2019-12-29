وفد من حزب البعث العربي التقدمي يزور المطران حنا

قام وفد يمثل حزب البعث العربي التقدمي بزيارة المناضل الوطني والقومي الكبير المطران عطا الله حنا للاطمئنان عن صحته وتهنئته بسلامة نجاته من محاولة العدو الصهيوني الغادر باغتياله،

وقد تحدث الرفيق الأمين العام للحزب، فؤاد دبور مشيداً بمواقف المناضل الشجاع الذي طالما تصدى للعدو الصهيوني مدافعا عن شعب فلسطين، عن مقدساتها الإسلامية والمسيحية، مدافعا شجاعا وصلبا لم ترهبه إجراءات العدو الصهيوني ضده

كما أشاد الرفيق فؤاد دبور بمواقفه الداعمة للقطر العربي السوري وهو يواجه الحرب العدوانية الكونية من عديد الدول في هذا العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية والشريك الصهيوني ووقف أيضا مع المقاومة التي تواجه العدوان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين واراض عربية في سورية ولبنان.

وجاء رد المناضل الكبير، بكل شجاعة واقتدار، حيث طرح القضية الفلسطينية بإطارها القومي باعتبارها قضية العرب المركزية معتبرا ان العرب امة واحدة وما يصيب أي قطر من اقطارها يصيب كل اقطار الامة، وأشاد بسورية العربية التي تقدم الدم دفاعا عن الامة العربية بعامة وعن القضية الفلسطينية بخاصة، وتعرض الى المؤامرة التي تستهدف تقسيم اقطار الامة العربية، كما وجه تحية خاصة للرئيس المقاوم الشجاع الدكتور بشار الأسد وحمّل الوفد امانة إيصال هذه التحية الى سيادته.