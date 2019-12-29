درس ادبي.. كيف تكتب رواية جيدة

القبض على رجل مُقنّع طعن 5 يهود بمنزل حاخام في نيويورك، اثنان منهم بحالة خطيرة، قبل ان يلوذ بالفرار/ فيديو
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