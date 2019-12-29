 المنخفض الاخير يرفع الموسم المطري بنسب وصلت 28 بالمائة

رفعت مجاميع الأمطار التي هطلت على المملكة خلال فترة المنخفض الجوي الأخير الموسم المطري 2019/2020 بنسب تراوحت ما بين (1بالمئة- 28بالمائة) من المعدل الموسمي المطري العام في محطات الرصد الجوي، بحسب مدير عام دائرة الأرصاد الجوية المهندس حسين المومني.

واضاف المومني في تصريح صحافي أن أعلى مجموع مطري مسجل خلال هذه الفترة بلغ ( 3ر149) ملم في محطة رصد جوي رأس منيف/ محافظة عجلون محققةً ما نسبته 26بالمئة من معدلها الموسمي العام، يليها محطة رصد الجامعة الأردنية بمحموع مطري بلغ( 5ر116) ملم محققةً ما نسبته 22 بالمئة من معدلها الموسمي العام ، ومحطة رصد السلط بمجموع مطري بلغ(9ر108 )ملم محققة ما نسبته 21بالمائة من معدلها الموسمي العام ، فيما حققت محطة رصد مطار عمان المدني 28 بالمائة من معدلها الموسمي العام بمجموع مطري بلغ( 5ر69) ملم.

واشار إلى أن المناطق الشمالية والوسطى شهدت مجاميع أمطار هي الأعلى خلال هذا المنخفض، اذ سجلت المناطق الشمالية معدل مجموع كميات أمطار متراكمة بلغ 7ر102 ملم محققة ما نسبته 24 بالمئة من معدلها الموسمي العام، فيما سجلت الأغوار الشمالية معدل مجموع مطري بلغ 1ر64 ملم محققة ما نسبته 18بالمائة من معدلها الموسمي العام ، وسجلت الأغوار الوسطى معدل مجموع مطري بلغ 9ر60 ملم محققةً ما نسبته 22 بالمائة من معدله الموسمي العام، فيما سجلت المناطق الوسطى الغربية معدل مجموع مطري بلغ 4ر88 ملم محققة ما نسبته 21 بالمائة من معدلها الموسمي العام.

كما حققت المناطق الوسطى الشرقية ما نسبته 18بالمائة بمعدل مجموع مطري بلغ 8ر22 ملم، ، وحققت المناطق الجنوبية الغربية ما نسبته 1بالمائة من معدلها الموسمي العام بمعدل مجموع مطري بلغ 8ر2 ملم، وحققت المناطق الجنوبية معدل مجموع مطري اقل من 1 ملم محققة ما نسبة 1 بالمائة من معدلها الموسمي العام ، فيما حققت المناطق الشرقية ما نسبته 9 بالمائة من معدلها الموسمي العام بمجموع مطري بلغ 10 ملم .

وبين ان هذه المجاميع والنسب المئوية التى تحققت خلال المنخفض الأخير تعتبر من أمطار مربعينية هذا الشتاء والتي تحقق عادةً ما نسبته 30 بالمائة من مجموع الموسم المطري العام على مستوى المملكة .

واوضح أن مجاميع كميات الأمطار التي شهدتها مختلف مناطق المملكة منذ بداية هذا الموسم ونسب ما تحقق من الموسم حتى اليوم بلغ في المناطق الشمالية (173) ملم محققة ما نسبته 41 بالمائة من معدلها الموسمي العام وفي المناطق الوسطى الغربية( 4ر138) ملم محققة ما نسبته 33 بالمائة من معدلها الموسمي العام وفي المناطق الوسطى الشرقية (8ر52) ملم محققة ما نسبته 43 بالمائة من معدلها الموسمي العام وفي المناطق الشرقية ( 5ر37) ملم محققة ما نسبته 42 بالمائة من معدلها الموسمي العام وفي الأغوار الشمالية( 5ر126) ملم محققة ما نسبته 36 بالمائة من معدلها الموسمي العام وفي الأغوار الوسطى (136) ملم محققة ما نسبته 49 بالمائة من معدلها الموسمي العام وفي الأغوار الجنوبية (8) ملم محققة ما نسبته 11 بالمائة من معدلها الموسمي العام، وفي المناطق الجنوبية الغربية (2ر29) ملم محققة ما نسبته 12بالمائة من معدلها الموسمي العام وفي المناطق الجنوبية بما فيها مدينة العقبة ( 3ر15) ملم محققة ما نسبته 32 بالمائة من معدلها الموسمي العام.

وكانت المملكة تأاثرت منذ ساعات مساء يوم الأربعاء الماضي بمنخفض جوي تمركز فوق جزيرة قبرص مصحوبا بكتلة هوائية باردة ورطبة أدت إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالبرد أحياناً في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية أدت إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة ، وقد استمر تأثير هذا المنخفض على المملكة حتى ساعات مساء يوم أمس السبت.

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