المرصد السوري "المعارض" يفضح المتاجرة التركية بمسلحين سوريين يتم شحنهم للقتال في ليبيا براتب 2000 دولار للمسلح
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الأمن العام يحبط تهريب 130 ألف حبة مخدرة في معبر جابر

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