63654 طالبا وطالبة تقدموا للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية

عمان 28 كانون الاول (بترا)- قدر الناطق الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب العدد الإجمالي لطلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2019 /2020 بنحو 63654 طلبا.

وقال الخطيب في تصريحات صحفية اليوم السبت إن عملية تقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2019/2020 انتهت رسمياً في 28 تشرين الثاني الماضي، مؤكدا ان الوزارة لم تقبل أي طلب جديد بعد هذا التاريخ.

واوضح ان عملية تقديم طلبات الاستفادة تمت بشكل إلكتروني من خلال برمجية إلكترونية خاصة وضعت على الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات، على الرابط https://imsva91-ctp.trendmicro.com، مشددا على ان الوزارة لم تقبل هذا العام أي طلب استفادة ورقي من أي طالب ولن تنظر في منح أي طالب منحة أو قرضا أو بعثة ما لم يكن قد تقدم بطلب استفادة إلكتروني.

واكد الخطيب ان الوزارة تقوم حاليا بعملية تدقيق هذه الطلبات والتأكد من صحة البيانات والمعلومات التي قدمها الطلبة المتقدمون بإدخالها تمهيداً لاحتساب نقاطهم ومن ثم ترشيحهم للاستفادة من الصناديق المختلفة التي يحق لكل منهم المنافسة عليها، استناداً لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية وتعليمات صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية لعام 2016.

واشار الى ان النظام والتعليمات تم نشرهما على الموقع الالكتروني للوزارة/ التشريعات وعلى الرابط https://imsva91-ctp.trendmicro.com، ويستطيع أي شخص الاطلاع عليهما.

وبين ان طلب الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية مربوط بالبوابة الإلكترونية لدائرة الأحوال المدنية ويتم تغذيته بالبيانات والمعلومات الدقيقة والمحدثة من مديرية التقاعد المدني والعسكري، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، ووزارة التربية والتعليم، وصندوق المعونة الوطنية، ودائرة ضريبة الدخل، وبيانات مدارس جيوب الفقر.

واوضح انه بعد احتساب نقاط الطلبة وتحديد أسماء المرشحين للاستفادة من البعثات والمنح والقروض إلكترونياً تقوم الوزارة بإعلان النتائج الأولية على الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات وحرصاً من الوزارة على تطبيق أعلى معايير الشفافية ويمكن لكل طالب أن يطلع على بياناته ومعلوماته، والنقاط التي تم احتسابها له إضافةً إلى أسماء ونقاط الطلبة المرشحين للاستفادة من هذه البعثات والمنح والقروض في لوائه.

وبين انه بعد إعلان نتائج الترشيح الأولية تقوم الوزارة بفتح باب تقديم طلبات الاعتراضات على هذه النتائج إلكترونياً حيث يمكن للطالب أن يتقدم باعتراض على أي من هذه البيانات والمعلومات الخاصة به شريطة تدعيم هذا الاعتراض بوثائق معززة، حيث تقوم الوزارة بدراسة هذه الاعتراضات ومن ثم إعلان النتائج النهائية بنفس الآلية التي تم بها إعلان النتائج الأولية.

واكد الخطيب أن عملية تقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية، مروراً بعملية استلام وتدقيق وثائق الطلبة، ومن ثم تطبيق النظام والتعليمات واحتساب النقاط وترشيح الطلبة المستفيدين، وصولاً إلى إعلان النتائج الأولية، وفتح باب الاعتراضات وأخيراً إعلان النتائج النهائية هي عملية إلكترونية، والتدخل البشري فيها في أدنى مستوياته.

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