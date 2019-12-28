مدير الأمن العام يبحث مع السفير القطري العلاقات الشرطية الثنائية

بحث مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة خلال لقائه اليوم السبت مع السفير القطري في عمان الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، سبل تعزيز اواصر التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات الشرطية المختلفة ونقل وتبادل الخبرات.

وأكد اللواء الركن الحواتمة حسب بيان المديرية ، على مدى التعاون القائم بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك واهمية التعاون الشرطي والامني والتدريبي، مبينا أن هذا التعاون ما هو إلا بوابة لآفاق مستقبلية لذلك التعاون ضمن أُطر جديدة،كتبادل الخبرات في مكافحة الجريمة ،والتدريب الشرطي المتخصص، ونقل التجارب الامنية والشرطية الناجحة في كلا البلدين ، خاصة بعد دمج قوات الدرك والدفاع المدني ضمن مديرية الامن العام الأمر الذي سيكون له مردود ايجابي بتوحيد الجهود التعاونية بين اجهزة الامن في مختلف الدول الشقيقة والصديقة . وأشار مدير الامن العام أن ما بُني من علاقات وتعاون بين جهازي الامن العام في البلدين الشقيقين ما هو الا انعكاس لتميز العلاقة بينهما ورسوخها بفضل العلاقة الطيبة التي تجمع قيادتي البلدين الشقيقين .

وأضاف، ان نهج مديرية الأمن العام هو تقديم كافة امكاناتها التدريبية والفنية من خلال اذرعها لقوات الشرطة وقوات الدرك والدفاع المدني لدعم جهود التطوير وتبادل الخبرات مع نظرائها في الدول العربية الشقيقة، ويأتي ترجمة للتوجيهات الملكية السامية في مد جسور التعاون مع أجهزة الأمن والشرطة العربية، ومن هنا فإننا نسعى دوماً لفتح افق وقنوات تعاون جديدة مع الجانب القطري .

من جانبه ، اشاد السفير القطري بالمستوى الذي وصلت اليه مديرية الامن العام والعلاقة القائمة بين جهازي الامن في البلدين الشقيقين، لافتاً الى التطلع للمزيد من هذا التعاون مع مديرية الامن العام بشتى اختصاصاتها سواء كان من خلال الامن العام او قوات الدرك او الدفاع المدني الذين يحظون بالسمعة الطيبة لما وصلوا اليه من قدرات ومؤهلات تجعلنا نسعى دوماً لاكتسابها ونقلها إلينا وخاصة في المجالات التدريبية المتخصصة .

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