الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع اسرائيل تعلن حالة الطوارئ وتدعو لاوسع مشاركة في الوقفة الاحتجاجية اليوم
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جرينتش+2 02:38
خير الامور الوسط.. هذه مخاطر قلة ساعات النوم وزيادتها

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