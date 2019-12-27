هويتنا العربية …درعنا القوي و سياجنا القومي

ضابط سوري "اسدي" يواجه ضابطا أمريكيا ويوقف دوريته شرق الفرات ليبلغه انهم غزاة محتلون وسيرحلون/ فيديو
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