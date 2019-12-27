ضابط سوري “اسدي” يواجه ضابطا أمريكيا ويوقف دوريته شرق الفرات ليبلغه انهم غزاة محتلون وسيرحلون/ فيديو

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه عسكري سوري (قالت بعض الصفحات إنه ضابط) وهو يواجه ضابطا أمريكيا ويقول له: “أنتم محتلون وستخرجون سواء اليوم أو غدا”.

ويظهر في الفيديو العسكري السوري وهو يواجه دورية أمريكية في شرق الفرات، ويقول للضابط الأمريكي الذي وقف متفرجا من دون أن يأتي بأية حركة: “أنتم محتلون وسوف تخرجون من سوريا سواء اليوم أو غدا”.

وكان الجيش السوري قد دخل إلى شرق الفرات في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد إطلاق تركيا لعملية “نبع السلام” ضد الوحدات الكردية المتواجدة في شمال شرقي سوريا،

وبالتزامن مع دخول الجيش السوري انسحبت القوات الأمريكية من قواعدها في منبج وعين عيسى وعين عرب في أرياف حلب والرقة والحسكة الغربي وتمركزت قواتها بجانب حقول النفط السوري وتقلصت أعداد جنودها من حوالي 1100 إلى 500 جندي أمريكي فيما انتشر الجيش السوري في مناطق عديدة شرق الفرات أهمها على الحدود مع تركيا وعلى الطريق الدولي بين الحسكة وحلب.

https://www.facebook.com/118580852883040/videos/452022689026515/