ليبرمان يعير نتنياهو بالهروب من صواريخ غزة الى الملجأ في مستوطنة أشكلون ويعلن ان الردع الإسرائيلي ينهار/ فيديو
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لا تأثير لقانون “قيصر” على الاقتصاد السوري.. بثينة شعبان: علاقتنا مع السعودية ما زالت كلامية

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