المنخفض الجوي يتعمق اليوم وغدا وهطولات مطرية غزيرة

ليبرمان يعير نتنياهو بالهروب من صواريخ غزة الى الملجأ في مستوطنة أشكلون ويعلن ان الردع الإسرائيلي ينهار/ فيديو
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