بعدما اقحم بلاده في صراعات مع سوريا والعراق والسعودية ومصر وقبرص واليونان.. أردوغان يعتزم ارسال قواته إلى ليبيا
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جرينتش+2 11:09
الأرصاد تتوقع هطول المزيد من الامطار الليلة وغدا الجمعة، وامانة عمان تتلقى 185 ملاحظة وشكوى

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