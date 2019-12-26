إعلان نتائج الشامل للدورة الشتوية (رابط)

اعلنت جامعة البلقاء التطبيقية خلال مؤتمر صحفي عقدته في مركز الجامعة وفي تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للدورة الشتوية 2020.

يشار الى أن عدد الطلبة الذين تقدموا لهذه الدورة بلغ 3964 طالبا وطالبة من 47 كلية وطنية، منهم 1528 طالبا وطالبة تقدموا على الخطط القديمة لآخر فرصة، و2436 طالبا وطالبة تقدموا على الخطط الدراسية الجديدة التي صممت وفقاً لمصفوفة مخرجات التعلم التي يحتاجها سوق العمل لكل تخصص، لقياس مدى اكتساب واتقان الطلبة للمهارات والمعارف العلمية والتخصصية والتشغيلية والعملية التطبيقية التي اكتسبها خلال دراسته.

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