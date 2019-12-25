14 إصابة بإنفلونزا الخنازير في الضفة الغربية

لان تعاليمه تقضي بعبادة الرب ومواجهة الطغاة.. خامنئي يدعو المسيحيين والمسلمين للالتزام بتعاليم يسوع المسيح
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