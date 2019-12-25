منخفض جوي يهيمن على المملكة اليوم وغدا ويجود بالامطار الغزيرة والسيول المتدفقة

ابتدأ اليوم الاربعاء تأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز شمال جزيرة قبرص، حيث طرأ انخفاض على درجات الحرارة، وسادت أجواء باردة وغائمة جزئياً ستتحول تدريجياً إلى غائمة وتسقط أثناء النهار الأمطار بمشيئة الله بين الحين والآخر في شمال المملكة، تمتد تدريجياً أثناء الليل إلى المناطق الوسطى وأجزاء من المناطق الشرقية.

ويتوقع خلال ساعات الليل أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً في شمال ووسط المملكة يصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، بينما تسود أجواء مغبرة في المناطق الجنوبية من المملكة والمناطق التي لا تشهد هطولاً للأمطار، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها في بعض المناطق 60كم/ساعة.

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية، يتعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة المرافقة للمنخفض الجوي، يوم غد الخميس، وتوالي درجات الحرارة انخفاضها، وتكون الأجواء باردة وغائمة وماطرة بمشيئة الله بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية مع بقاء الأجواء مغبرة في المناطق الجنوبية، وتدريجياً مع ساعات المساء والليل تمتد الهطولات لتشمل معظم مناطق المملكة، حيث تكون الهطولات غزيرة على فترات يصحبها الرعد وتساقط البرد أحياناً، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تصل سرعتها ما بين 70-80 كم/الساعة.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من خطر الانزلاق على الطرقات أثناء هطول المطر وخطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وأماكن تجمع المياه وخطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.

وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان اليوم من 13 -6 درجة مئوية، وفي المناطق الشمالية من 13- 7، وفي المناطق الجنوبية من 11-4، وفي خليج العقبة من 23-11درجة.

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