لان تعاليمه تقضي بعبادة الرب ومواجهة الطغاة.. خامنئي يدعو المسيحيين والمسلمين للالتزام بتعاليم يسوع المسيح

قناة RT الروسية

دعا المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي، اليوم الأربعاء، المسيحيين والمسلمين في العالم، إلى الالتزام بتعاليم يسوع المسيح في حياتهم وأعمالهم.

وقال خامنئي في تغريدة عبر “تويتر” إن “تكريم يسوع المسيح بالنسبة إلى المسلمين، لا يقل في موقعه وقيمته، عما هو في عيون المسيحيين الذين يؤمنون بالمسيحية”.

وأضاف أن “العديد ممن يدعون أنهم أتباع يسوع المسيح يأخذون اليوم مسارا مختلفا عن مساره”، مشيرا إلى أن “تعاليم يسوع ابن مريم هي تعاليم عبادة الرب ومواجهة الطغاة”.

وقال خامنئي أيضا إن “اتباع يسوع المسيح يتطلب التمسك بالبر وإبغاض قوى الشر، ومن المأمول أن يلتزم المسيحيون والمسلمون في كل جزء من العالم بهذا الدرس العظيم من يسوع في حياتهم وأعمالهم”.

من جهته، هنأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مسيحيي إيران بعيد الميلاد، وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “أتمنى لأبناء بلدي المسيحيين، وفي جميع أنحاء العالم، عيد ميلاد سعيدا”، وأضاف أن “ولادة يسوع المسيح، النبي في الإسلام، هي مناسبة رائعة للاحتفال”.