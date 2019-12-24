وسط انهيار متسارع للارهابيين.. وحدات الجيش السوري تتابع هجومها نحو الجنوب والجنوب الشرقي لمحافظة إدلب/ فيديو
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جرينتش+2 11:32
وسط انهيار متسارع للارهابيين.. وحدات الجيش السوري تتابع هجومها نحو الجنوب والجنوب الشرقي لمحافظة إدلب/ فيديو

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