المطران عطا الله حنا يحمّل الاحتلال المسؤولية عن حادثة تسمّمه وعباس يطمئن على صحته/ فيديو

رام الله، عمّان – وفا، وكالات: هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس، رئيس أساقفة الروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا، مطمئناً على صحته. وتمنى، خلال الاتصال، للمطران الشفاء العاجل.

وكان المطران عطا الله حنا قد حمّل الاحتلال مسؤولية حادثة التسمم التي تعرض لها.

وأكد المطران، خلال مؤتمر صحافي عقده في عمّان، أمس، أن مسيحيي فلسطين مكون رئيسي من الشعب الأردني والفلسطيني وعائلة واحدة وليسوا أقليات.

وأضاف: إن فريقاً في فلسطين يجمع أدلة للتأكد من طبيعة ومصدر المادة التي استنشقها، “ولا أستطيع الجزم أن إسرائيل تقف وراء هذه الحادثة لكن المؤشرات تشير إلى أنها تقف وراءها… أعتقد إنْ ثبت تورط إسرائيل في هذه الحادثة فإن هدفها لم يكن يرقى إلى اغتيال، إنما محاولة لإيذائي” بحسب المطران.

وكان قد وصل المطران عطا الله حنا، أمس، إلى الأردن، لتلقي العلاج بعد تعرضه لوعكة صحية.

وقال المطران عطا الله حنا في تصريحات له: إنه توجه إلى الأردن لتلقي العلاج، لأن وضعه الصحي لا يقبل التأجيل.