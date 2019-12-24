اللهم اسقنا الغيث.. غدا وبعد الغد منخفض جوي محمّل بالمطر والبَرَد ومرشح لتشكيل السيول



عمان 24 كانون الاول (بترا) – يطرأ اليوم انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الاجواء باردة نسبيا في اغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة تثير الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة.

وتكون الأجواء ليلا باردة بوجه عام مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، ويحتمل مع ساعات الليل المتاخرة سقوط زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة.

وحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تتأثرالمملكة غدا بكتلة هوائية باردة ورطبة مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئيا الى غائمة احيانا، وتسقط الامطار بمشيئة الله بين الحين والآخر في شمال المملكة تمتد تدريجيا في ساعات المساء والليل الى المناطق الوسطى والشرقية.

ويتوقع أن تكون الهطولات في ساعات الليل المتاخرة غزيرة أحيانا في شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تتجاوز سرعتها في بعض المناطق 60 كم /ساعة مثيرة للغبار في جنوب وشرق المملكة.

ويوم الخميس، ومع تعمق الكتلة الهوائية الباردة والرطبة المؤثرة على المملكة والمرافقة للمنخفض الجوي، توالي درجات الحرارة انخفاضها، وتكون الاجواء باردة وغائمة وماطرة بمشيئة الله بين الحين والآخر في اغلب مناطق المملكة، وتكون الهطولات غزيرة على فترات في شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا وتساقط حبات من البرد، مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تصل سرعتها ما بين 60-80 كم/الساعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية الجنوبية والشرقية.

وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان اليوم من 17 الى 5 درجات مئوية، وفي المناطق الشمالية من 16 الى 7، وفي المناطق الجنوبية من 13 الى 4، وفي خليج العقبة من 24 الى 12 درجة مئوية.

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