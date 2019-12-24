“العمل الاسلامي” يرفض التهديدات الصهيونية للأردن ويعتبرها فشلا لمزاعم السلام

استنكر الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة التهديدات الصهيونية ضد الأردن والتي تستهدف تغيير بنية النظام السياسي وإقامة مشروع الوطن البديل وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن، مؤكداً ان الأردن قادر على مواجهة هذه التهديدات عبر تمتين الجبهة الداخلية وانسجام الموقف الرسمي مع الموقف الشعبي الذي يرى في المشروع الصهيوني التهديد الأبرز للأردن والامة العربية والإسلامية.

تصريحات العضايلة جاءت في كلمة له خلال زيارة قام بها وفد من المكتب التنفيذي للحزب إلى فرع الحزب في منطقة الهاشمي في عمان، بمشاركة كل من عضو المكتب التنفيذي المحامي حمد الهروط وأمين السر ثابت عساف، بحضور الهيئتين الإدارية والعامة للفرع.

واعتبر العضايلة أن ما يصدره اليمين الصهيوني من تهديدات متواصلة للأردن وما سبق ذلك من تصريحات حول السعي لضم غور الأردن للسيادة الصهيونية والاعتداءات المتواصلة على الوصاية الأردنية على المقدسات، يؤكد على المطامع الصهيونية تجاه الأردن ، وفشل الرهان على مسار التسوية عبر اتفاقية وادي عربة، مجدداً المطالبة بقطع كافة العلاقات مع الكيان الصهيوني.

وفي الشأن الداخلي أشار العضايلة إلى ما يمر به الأردن من تحديات داخلية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتفاقم عجز الموازنة والمديونية الخارجية نتيجة السياسات الاقتصادية للحكومة والتي تسببت في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وهروب الاستثمارات وتعثر العديد من القطاعات الاقتصادية، مؤكدا على ضرورة تحقيق الإصلاح السياسي الشامل وتغيير النهج القائم في إدارة مؤسسات الدولة لمعالجة هذه التحديات بشكل جذري بعيداً عما وصفه بالحلول المؤقتة والتسكينية.

وجرى خلال اللقاء الحديث حول رؤية الحزب وخطته ومشاريع العمل خلال المرحلة المقبلة، واستمراره في نهج الشراكة الوطنية مع مختلف القوى السياسية والمجتمعية، وتحركات الحزب تجاه مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما تخلل اللقاء حوار حول آخر المستجدات على الساحة المحلية.