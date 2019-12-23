اعلان الحداد العام 3 ايام .. رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، في ذمة الله

توفي فجأة أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، برحيل رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، وقالت في نبأ عاجل، صباح اليوم الاثنين “الفريق أحمد قايد صالح في ذمة الله”.

في السياق ذاته، قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعيين اللواء السعيد شنقريحة قائدا لأركان الجيشن، خلفا للراحل أحمد قايد صالح، حسبما ذكر التلفزيون الجزائري الرسمي.

وأعلن الرئيس الجزائري تبون الحداد العام لمدة 3 أيام في البلاد و 7 ايام للمؤسسات العسكرية

يذكر أن أحمد قايد صالح ولد في 13 يناير/كانون الثاني عام 1940 في بلدة عين ياقوت بولاية باتنة في الجزائر، وانضم إلى جيش التحرير الوطني والكفاح المسلح ضد الاستعمار الفرنسي في سن مبكرة وعمره 17 سنة.

وقد ترقى قايد صالح في السلك العسكري وتولى في مسيرته الطويلة العديد من المهام، وعين عام 1994 قائدا للقوات البرية الجزائرية، فيما عين رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي عام 2006، كما أصبح نائبا لوزير الدفاع في سبتمبر 2013.