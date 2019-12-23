الرزاز يوعز بتسليم جثث 3 اطفال احتجزها احد المستشفيات الخاصة



عمان 23 كانون الاول(بترا) قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر ان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اوعز إلى الوزارة بالتدخل الفوري لدى ادارة إحدى المستشفيات الخاصة في محافظة اربد بتسليم جثث الأطفال إلى ذويهم والتي تم احتجازها اثر مطالبة المستشفى بمستحقات مالية على ذوي الأطفال المتوفين .

وأكد وزير الصحة في تصريح لوكالة الأنباء الاردنية ” بترا ” انه وفور ورود الأنباء إلى مسامع رئيس الوزراء د.عمر الرزاز والتي تؤكد قيام إحدى المستشفيات الخاصة بحجز جثث أطفال لديها لوجود مستحقات مالية لدى علاجهم ، أوعز لي بضرورة التدخل فوراً حيال هذا الأمر المرفوض والمخالف للقوانين والأنظمة المرعية ، ووجوب تسليم الجثث إلى ذويهم فوراً ليصار إلى دفنهم .

وأضاف جابر انه وعلى ضوء توجيهات الرئيس فقد تم الإيعاز لإدارة المستشفى بتسليم جثث الأطفال إلى ذويهم مقابل تقديمهم ضمانات مالية لحين تشكيل لجنة من وزارة الصحة للتحقق من المبلغ المستحق لقاء علاج الأطفال في المستشفى .

واكد جابر انه لايجوز للمستشفيات العامة والخاصة في حالة الوفاة ان تقوم بحجز جثة المتوفى عند عدم القدرة على دفع تكاليف العلاج وسوف تقوم الوزارة بتفعيل القانون ويمكن تحصيل المبالغ بطرق اخرى . واضاف جابر ان وزارة الصحة قامت على الفور بالتدخل للإسراع بتسليم الجثث لافتا الى انه سيتم تحصيل المبالغ لاحقاً مشددا على ان الوزارة ستقاضي اية ادارة مستشفى تقوم بمنع تسليم أي جثة او احتجازها .

يشار الى ان سيدة أدخلت يوم الجمعة الماضي الى إحدى المستشفيات الخاصة في محافظة اربد ، حيث رزقت بثلاث اطفال ، ادخلوا الى قسم الخداج ليتوفاهم الله بعد 24 ساعة من دخولهم .

وبلغت فاتورة العلاج ” 4793″ دينارا لعملية ولادة السيدة ودخول الاطفال الى قسم الخداج وعلاجهم ليوم واحد حيث قام الأب بدفع مبلغ ” 750 ” دينارا مما دفع ادارة المستشفى الى احتجاز جثتين من الاطفال لحين سداد المبلغ المتبقي .

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