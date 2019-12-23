"مجتهد" يكشف رسالة وصلت "هيئة كبار العلماء" ضد الذين يسخرون إمكانات السعودية لنشر الدعارة والمخدرات والخمر
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جرينتش+2 10:51
اطلاق سراح الفريق سامي عنان بعد “احتجازه” في ثكنة عسكرية منذ عامين

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