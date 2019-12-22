نتنياهو يفتح ذراعيه مرحباً بدعوة وزير خارجية الامارات الى التحالف العربي مع إسرائيل.. ولا عزاء لفلسطين!!!

اثار وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد، موجة من ردود الأفعال الواسعة على مواقع التواصل، بعد دعوته العلنية الى التطبيع مع إسرائيل عبر ترويجه لمقالة تدعو الى إصلاح أو تجديد الإسلام والتقارب العربي مع إسرائيل.

ونشر الوزير الاماراتي، بن زايد، على حسابه الرسمي بتويتر مقالة نشرتها مجلة The Spectator ، وهي أسبوعية بريطانية، تتناول السياسة والثقافة والشؤون الجارية.

ودعت المجلة في المقالة المذكورة والتي روج لها وزير خارجية الإمارات إلى “تجديد الاسلام والتحالف العربي مع إسرائيل”.

من ناحيته، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،، امس السبت، “بالتقارب بين اسرائيل وكثير من الدول العربية”.

وقال نتنياهو في تغريدته التي كتبت باللغة العربية: “لقد آن الأوان لتحقيق التطبيع والسلام” .

واضاف“أرحب بالتقارب الذي يحدث بين إسرائيل والكثير من الدول العربية“،

وجاءت تصريحات نتنياهو تعليقا على تغريدة وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، الذي شارك على حسابه مقالا بعنوان “إصلاح الإسلام: تحالف عربي – إسرائيلي في طور التشكل بالشرق الأوسط”.

وزادت وتيرة التطبيع، خلال الفترة الأخيرة، بأشكال متعددة بين الإسرائيليين وانذال العرب، عبر مشاركات إسرائيلية في أنشطة رياضية وثقافية واقتصادية تقيمها دول عربية، بينها الإمارات.

ومن بين الدول العربية، ترتبط مصر والأردن فقط بمعاهدتي سلام مع إسرائيل.

وفي غزة اعتبر المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عبد اللطيف القانوع، ترحيب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وتفاخره بالتطبيع مع الكثير من الدول العربية “انعكاس لعمق العلاقة وتهاوي تلك الأنظمة”.

وحذر القانوع في تصريح مكتوب له اليوم الأحد، من “خطورة التطبيع مع الاحتلال على القضية الفلسطينية”.

وأكد: “سيظل الاحتلال كيان غير شرعي والتطبيع معه خيانة، وينبغي عزله ودعم شعبنا في معاقبة قادته المجرمين في المحكمة الجنائية الدولية”.