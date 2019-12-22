بطاقة حب للناصرة بمناسبة أعياد الميلاد

أليكِ يا ناصرة

خالص وعاطر التحيات

يا زنبقة الجليل

وعروس مدائن الوطن

ومولد الزيادين

مي وتوفيق

يا مدينة السلام

ورمز المحبة والوئام

والفرح المشترك

وسر الخميرة وبذار القمح

وصرخة الميلاد

يا من ترددين الترانيم

وتقيمين الصلوات في الكنائس

والتسابيح في المساجد

ليتعانق الهلال مع الصليب

فيكِ عين العذراء

وكنيسة البشارة

ومسجدي الأبيض والسلام

كم شهدت شوارعك

وساحات ” الصداقة “

مظاهرات أول أيار

وأعراس العمل التطوعي

وكم تجولنا في حاراتكِ

وأزقتكِ القديمة

وسوقكِ العريق

حيث رائحة البهارات

والقهوة العدنية المهيلة

وصوت الباعة

والأغاني الشعبية والتراثية

والنصراويات

المنبعثة من تسجيلات

” أحمد شحادة “

وتظلين يا ناصرة الحب

الرجاء

وأنشودة الميلاد

ودروب الآلام

المكللة بالغار

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