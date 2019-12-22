“العمل الإسلامي” يفعّل دور المرأة في الحياة السياسية والحزبية

عقدت اللجنة المركزية للقطاع النسائي في حزب جبهة العمل الإسلامي لقاءها الثاني مع الهيئة العامة للقطاع في فروع الحزب، لبحث سبل تعزيز دور المرأة في تفعيل العمل السياسي والحزبي.

وأكدت النائب الدكتورة حياة المسيمي في كلمة لها خلال اللقاء الذي أدارته عضو اللجنة المركزية للقطاع دعاء جبر على أهمية الدور المنوط بالمرأة في الحياة السياسية والحزبية، من منظور ديني وشرعي ووطني، ودورها في الدفاع عن قضايا المرأة والمجتمع في ظل ما يتعرض له المجتمع من حملات تستهدف هويته وقيمه، وضرورة تجاوز المعيقات التي تعترض المرأة في تعزيز حضورها في مجال العمل العام.

فيما تحدثت رئيس القطاع النسائي في الحزب الدكتورة ميسون دراوشة حول مالدور القيادي للمرأة في الحزب وضرورة تعزيز مشاركتها السياسية، كما استعرضت عدة تجارب نسائية ناجحة في العمل الحزبي وما حققنه من إنجاز على صعيد الحزب وقضايا الوطن والأمة.

وأشارت دراوشة إلى أبرز مشاريع العمل التي يسعى القطاع النسائي لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة لتعزيز المشاركة النسائية في العمل الحزبي ، لا سيما في فروع الحزب وتعزيز التواصل مع القطاعات النسائية في المجتمع بما يعزز المشاركة الوطنية مع مختلف القوى المجتمعة والسياسية.

كما تضمن اللقاء حواراً مفتوحاً من المكتب التنفيذي للحزب شارك فيه كل من الأمين العام للحزب المهندس مراد العضايلة وأمين السر ثابت عساف ، حيث اكد العضايلة على أهمية الدور المنوط بالمرأة في الدفاع عن هوية المجتمع وقيمه في ظل ما يشهده المجتمع من استهداف لقيمه وهويته العربية والإسلامية واستهداف للأسرة، إضافة لدور المرأة في العمل العام في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الوطن والمواطن.

كما أكد على ضرورة أن تتقدم المرأة لأخذ دورها الحقيقي في الوطن بما يعبر عن الهوية الحقيقية للمجتمع وقيمه الأصيلة، مشيداً بما قدمه القطاع النسائي في الحزب من دور متميز في المواقع القيادية للحزب وفي المجالس النيابية والبلدية.