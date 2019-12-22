الجيش السوري يتابع تقدمه ضد تجمعات “النصرة” ويوسع نطاق سيطرته بريف إدلب الجنوبي الشرقي

وسع الجيش السوري نطاق سيطرته في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، بعد سيطرته على قرى وبلدات جديدة.

وقال قائد ميداني سوري لوكالة “سبوتنيك” اليوم الأحد إن: “الجيش السوري يواصل عملياته في ريف إدلب الجنوبي الشرقي في ظل معارك عنيفة يخوضها مع مسلحي تنظيم جبهة النصرة (الإرهابية المحظورة في روسيا) والفصائل المتحالفة معها”.

وأضاف القائد الميداني أن: “الجيش السوري استعاد قرى البستان والحراكي وأبو شرجي شمال غرب تل دم والبرج شمال سرجة غربية، وتلتي حران غرب سرجة غربية وحمص غرب البرج”.

كما أشار القائد الميداني إلى: “وقوع قتلى ومصابين في صفوف النصرة وحلفائها الذين تكبدوا خسائر في الآليات”.

وكان الجيش السوري قد سيطر أمس على قريتي أم تينة وحران حيث عثر في الاخيرة على عربة مصفحة وجرار تابعين للنصرة.

كما تمكن الجيش السوري أمس من إحباط هجوم عنيف شنته النصرة على قرية الرفة التي سيطر عليها الجيش السوري أول أمس..

ومن جانبها قالت ةكالة سانا ان وحدات الجيش العربي السوري قد تقدمت على محاور عملياتها ضد تنظيم جبهة النصرة الإرهابي بريف إدلب الجنوبي وقضت على آخر تجمعات الارهابيين في قرى ومزارع الحراكي والقراطي وتحتايا والبرج وتل الحمصي و فروان بريف معرة النعمان الشرقي وذلك بعد أقل من 24 ساعة من تطهيرها 6 قرى في المنطقة ذاتها.

وذكر مراسل سانا في مناطق العمليات أن “وحدات من الجيش واصلت عملياتها ضد تجمعات الإرهابيين وتحصيناتهم في قرى منطقة معرة النعمان وتمكنت من تطهير قرى ومزارع الحراكي والقراطي وتحتايا والبرج وتل الحمصي و فروان إلى الشرق من المدينة بعد القضاء على أعداد من الإرهابيين وتدمير أسلحة وعتاد كان بحوزتهم”.

وبين المراسل أن عناصر الهندسة باشرت على الفور بتمشيط مداخل القرى وتطهير بساتينها من مخلفات الإرهابيين في حين تابعت الوحدات العسكرية تقدمها ومطاردة فلول الإرهابيين باتجاه قرية التح إلى الجنوب الشرقي من مدينة معرة النعمان.

وكانت وحدات الجيش طهرت أمس قرى أم التينة والمديرسة وبرنان ورفة وحران وقطرة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد تدمير مقرات الإرهابيين وتحصيناتهم والقضاء على أعداد كبيرة منهم.