سجال غاضب وتكذيب متبادل بين تركيا والسعودية حول اسباب غياب رئيس الوزراء الباكستاني عن قمة كوالالمبور الاسلامية
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وزارة الثقافة تنظم ندوة تأبينية لشاعر الاردن نايف أبو عبيد

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