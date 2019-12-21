وزارة الثقافة تنظم ندوة تأبينية لشاعر الاردن نايف أبو عبيد

نظمت وزارة الثقافة ومؤسسة إعمار إربد، واللجنة التحضيرية في مديرية ثقافة إربد، تأبيناً للشاعر نايف أبو عبيد في قاعة المؤتمرات والندوات في جامعة اليرموك.

وقال وزير الثقافة باسم الطويسي: نقف إلى جانبكم اليوم في هذا الحفل الكريم وفاء لرمز من رموز ثقافتنا، إذ قدم فقيدنا عبر مسيرته الغنية بالمنجزات، نموذجا من نماذج العمل الثقافي المرتبط بالهوية الثقافية الوطنية الأردنية.

وأضاف أن رحيل مبدع كبير بقامة نايف أبو عبيد يترك فراغاً حقيقياً في المشهد الثقافي، وأن الوزارة لتقف إلى جانبكم في هذا الموقف وتشاطركم الشعور بالفقدان، عزاؤنا هذا الإرث العظيم الذي تركه الراحل في ذاكرة الوطن وفي قلوب محبيه.

وقال رئيس مؤسسة إعمار إربد الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، “سلام على نايف الشاب المبدع في مدرسة الحصن، سلام على أبي نذير ابن الفلاحين وشريكهم في نحت الصخر، سلام على نايف شبابه أردنية غنت للزرع والحصاد والبيدر، سلام على أبي نذير الناي العذب الذي غنى لكل سهل ووادي في أردن العزة والتزم عروبته، صوت أردني ما عرف الإقليمية أو العصبية”.

وعبر الدكتور نظير أبو عبيد ممثلا عن آل الفقيد عن شكره للمشاركين في هذا التأبين، مشيراً إلى أن بساطته كانت بمثابة جسر لكل من يتواصل معه، ولا شك أن كل من عرفه، تعرّف على قصصه وهي مكتبة متنقلة وعالم ثقافي متنوع من العراق والشام ولبنان والأردن وفلسطين وغيرها من الأماكن التي زارها.

وتضمن الحفل عرض فيلم وثائقي قصير عن حياة الشاعر وعمله ودراسته وإصداراته المنوعة وأعماله الشعرية، من إخراج رامي حداد كما تم تكريم جميع المؤسسات والهيئات المشاركة بالدروع التقديرية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة