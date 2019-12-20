ضبط مصنع للخمور في احد الاودية بمنطقة عسير السعودية

تمكنت السلطات السعودية، امس الخميس، من ضبط مصنع للخمور، في منطقة عسير.

فقد أسفر التنسيق والتعاون الأمني بين وحدة مكافحة الخمور والمسكرات في فرع الرئاسة العامة لهيئة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، وإدارة المجاهدين في عسير، عن ضبط مصنع موجود في أحد الأودية، بحسب صحيفة “عكاظ” السعودية.

ويحتوي المصنع على آلاف اللترات من المادة المخمرة في براميل سعة 300 لتر، بالإضافة إلى مواد مستعملة في التصنيع، وتم تسليم الموقع للجهة المعنية لإكمال الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة والتعليمات.

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